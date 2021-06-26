Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı kaza Burdur'da meydana geldi. Çapa motoruyla seyir halinde olan baba, direksiyon hakimiyetini kaybedince araçta bulunan iki kızıyla birlikte 2 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Kardeşlerden biri yaralı kurtulurken, diğer kardeş ve baba hayatını kaybetti.

AYNI ANDA HEM BABASINI HEM ABLASINI KAYBETTİ

Olay, Burdur Askeriye köyü, Elmedin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uca’nın (47) yönetimindeki patpat adı verilen çapa motoru uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 metre yükseklikten tarlaya uçan patpatta bulunan baba Ahmet Uca ve kızı Gülsüm Uca (23), patpatın altında kalarak kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer kızı Zeynep Uca (11) ise yaralandı. Zeynep Uca, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet Uca ve Gülsüm Uca'nın cenazeleri ise savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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