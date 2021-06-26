Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biga'dan Karabiga yönüne giden Arif Zorlu'nun kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki otomobille Ak Köprü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları incelemede sürücü Zorlu ile eşi Hatice Zorlu ve diğer aracı kullanan Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Cem Aydoğdu, Lale, Berkan ve Eray Zorlu da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Cem Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Arif Zorlu'nun ailesiyle Bursa'dan gezi için Biga'ya geldiği, kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Kayseri'de kahreden kaza! Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada; çarpışma esnasında camı açık olan yolcu, kafasını elektrik direğine çarpınca hayatını kaybetti.

Nevşehir'de kaza: 3 ölü, 3 yaralı Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.