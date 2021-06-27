Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı'yı ölüm, inceleme için gittiği arıtma tesisinin dönüşünde buldu. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden şube müdürü, aracıyla ölüme uçtu.

UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, bugün saat 18:00 sıralarında Burdur çöplük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı, akşam saatlerinde yapımı devam eden Burdur Arıtma Tesisi'nin inşaatını incelemek üzere Büğdüz köyünde bulunan şantiyeye gitti. Kılcı'nın kullandığı otomobil dönüş yolunda çöplük mevkiinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Kılcı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Kılcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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