Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultangazi Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkiinde gerçekleşen korkkunç olayda, 16 yaşındaki genç bir kızın uçuruma düştüğü haberi geldi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları için seferber olduğu olayda, genç kız hayata tutunamadı.

ARKADşlRIYLA BİRLİKTE PİKNİK YAPMAYA GİTMİŞTİ

Olay, bu akşam saat 19.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Elif Ç., 2 kız 2 erkek arkadaşıyla birlikte Cebeci Mahallesi’nde bulunan taş ocakları mevkiine piknik yapmak için geldi. Elif Ç. henüz bilinmeyen bir sebeple uçurumdan gölet kenarına düşerek hayatını kaybetti. Elif Ç’nin 2 erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken 2 kız arkadaşı ise polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Uçurumun dibinde bulunan gölet, itfaiye ekiplerinin genç kıza ulaşmasını zorlaştırsa da, saatler süren çalışma sonucunda bot ile geçilerek kızın yanına ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleriyle birlikte bota binen sağlık ekipleri genç kızın düştüğü yere gitti. Genç kızın düştüğü yerde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri Elif Ç’nin ölüm nedeni için incelemelerde bulundu. Elif Ç’nin cansız bedeni detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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