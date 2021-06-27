Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer Bahçeköy'de 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina çöktü. Bölgedeki vatandaşarın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrol ettiği binanın enkazında ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı görüldü.

Bina yakınlarında park halinde bulunan 3 otomobil zarar görürken çevredeki binalarda da hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

ABD'de 12 katlı bina çöktü, 100 kişiden haber alınamıyor ABD'de feci bir olay yaşandı. Bir bina çöktü. Ekipler, enkaz altında insan arıyor.

Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü Zeytinburnu'nda yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü.