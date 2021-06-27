Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da Çevreyolunda otomobilin tıra arkadan çapması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Ahmet S. yönetimindeki otomobil, Etimesgut'tan Gölbaşı'na doğru ilerlerken aynı yönde giden Mustafa K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü Ahmet S. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı halde bulunan Ahmet S. hastaneye sevk edilirken Çevre Yolu'nda trafik Gölbaşı istikametinde tek şeride düşürüldü.

Hurdaya dönen araç Karayolları ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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