Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Gelik beldesinde gerçekleştirilen düğünde meydana geldi. İddialara göre düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bulantı kusma şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı.

Tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan bazı çocukların da aileleri tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanelere başvuran hastaların ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturma sürüyor.

Sultangazi'de tavuklu pilav 53 kişiyi hastanelik etti Sultangazi'de yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edilen 53 kişi hastaneye başvurdu. 51 kişi taburcu olurken 2 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Tavuklu pilavdan sonra rahatsızlanan genç kurtarılamadı Kocaeli'de bir üniversite öğrencisi, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran genç, taburcu olduğu gece hayatını kaybetti.