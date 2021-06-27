Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacak, iç kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklar genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı MGM'den yapılan açıklamada, Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel ve su baskınlarına karşı sarı kodlu uyarıda bulunuldu.