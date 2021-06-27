Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan ev hanımı Güllü Gürler, 2019 yılında 20 tane passiflora meyvesini 500 metrekare açık arazisine şifa niyetine ekerek işe başladı. Bir takım rahatsızlıklarına iyi geleceği düşüncesiyle bu meyveyi ektiğini ifade eden Güllü Gürler, “Bağışıklık sistemim kuvvetlensin diye ekmiştim. Bir takım alerjik rahatsızlıklarım vardı. Şimdi hem kendim tüketiyorum, hem meyve satışını yapıyorum, fide satışını yapıyorum. Geçen yıl tanesini 9 liradan sattım. Bu sene kilosu 70-80 TL olacak diye biliyorum” dedi.

PASSİFLORA MEYVESİNİN FİDESİNİ DE ÜRETİYOR

Aksu’da passiflora meyvesi üreten tek kadın olduğunu ifade eden Gürler, “2017 yılında bu meyveyi tanıdım. Birtakım rahatsızlıklarımdan dolayı şifa niyetine 2019 yılında ekebildim. Araştırdım. Fideyi alabileceğim yer yoktu. Daha sonra buldum ve hemen aldım ektim. Bunun fidesini Gazipaşa’dan aldım. Şu an bu meyvenin fidesini de üretiyorum” diye konuştu.

Tadı ve aromasının daha iyi olması için açık araziye ektiğini kaydeden Gürler, “Passifloranın bildiğim kadarıyla 500 çeşidi var. Ülkemizde birkaç çeşidi mevcut. Bu meyve sahil kesiminde üretilen bir meyve. Yüksek rakımlarda eksi 4 derecede yetişen çeşitleri bulunuyor. Açık alana ektim. Sera ortamında da yetişiyor. Tadı ve aroması daha iyi olduğu için açık araziye ektim” şeklinde konuştu.

KİLOSU 80 TL

Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için ektiğini dile getiren Gürler, “Bir takım alerjik rahatsızlıklarım var. Şu an ilaç içmeyi unuttum diyebilirim bunu kullandıktan sonra. Strese iyi geliyor. Günde iki tane tüketiyorum. Bu meyvenin tanesini 9 liradan geçen yıl sattım. Şimdi henüz ilk hasatlarımı yapıyorum. Fiyat belirlenmedi ama ucuz olacağını sanmıyorum. Kilosu 70-80 TL arasında satışı olacak” dedi.

BİR AĞAÇ 250 ADET MEYVE VERİYOR

Geçen yıl bir ağaçtan 250 adet meyve aldığını kaydeden Güllü Gürler, “20 ağacımız var. Meyveler 30 gram ile 50 gram arasında büyüyor. Suyu çok olan arazilerde daha verimli ürün elde edilebiliyor. Arazi kiralayıp çok daha fazla üretmek istiyoruz. İlk olarak mayıs ayında ekmiştik, kasım ayında ilk meyveleri almaya başlamıştık. Elimizdeki bu çeşit hızlı gelişiyor” ifadesinde bulundu.

"YURT DIŞINDAN TALEP ÇOK FAZLA"

Üreticilerin bu ürünü ekmesini isteyen Gürler, “Şu an yurt içi satışı yapabiliyoruz. Hasada yeni başladık. Bir ay sürüyor hasadımız. Yurt dışına gönderme şansımız yok, çünkü elimizde ürün yok. Aşırı bir talep var. Üreticilere sesleniyorum bu ürünü daha fazla çoğaltmamız ve ihracat yapmamız gerekiyor. Bizim bir milli gelir olarak Türk toplumuna bir hediyemiz olur” dedi.

Üreticinin yüzü güldü kilosunu 100 liradan satıyorlar Bursa'da bir üretici, nadir bulunan yaban mersini meyvesinden ekti, şimdi kilosunu 100 liradan satıyor.

Çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilosu 100 liradan satılıyor Antalya'nın Akseki ilçesinde çam kozalakları pekmez ve reçel olarak değerlendiriliyor. Küçükleri reçel, büyükleri pekmez yapılan kozalakların pekmezinin kilosu 75 ila 100 lira arasında satılıyor.