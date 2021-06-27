Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden henüz mezun olan çiçeği burnunda doktor sırra kadem bastı. Ailesinin her yerde aradığı genç kadından 48 saattir haber alınamıyor. Ailesi, kızlarının hayatından şüphe ediyor.

MEZUNİYET BALOSUNA GİDEMEDİ

Olay, 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan halasından eve yürüyerek dönmek isteyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik (24), eve dönmedi. Durumdan şüphelenen ailesi gideceği güzergahları kontrol etti. Yapılan kontrollerde bir ize rastlanmadı. Bunun üzerine aile Sakarya Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Öte yandan genç kızın bugün yapılacak olan mezuniyet balosuna da gitmediği öğrenildi.

"SIRRA KADEM BASTI"

Ablasının hayatından endişe ettiklerini belirten aynı okulda okuyan Mehmet Altıngeyik, “Ablam 2 gün önce ablam kayboldu. Ben kaçırıldığından şüpheleniyorum. Sıradan bir yürüyüş esnasında kayboldu. Umarım bulunur. Hiçbir yerde iz yok. Polislerde uğraşıyor. Halamlara ziyarete gidiyorduk. Oradan yaya olarak eve dönerken bir anda ortadan kayboldu. Adeta sırra kadem bastı. Hiçbir problem yoktu. Ben kendisinin kaybolacağını düşünmüyorum. Umarım hayattadır. Hayatından endişe duyuyorum. Yanında hiçbir şey yoktu. Cep telefonu cüzdanı bizdeydi. Eve dönüyordu. Yakın mesafeydi. Her yere başvuru yaptık. Rektörümüzde elinden geleni yapıyor. Kendisinin üzgün olduğunu duydum” dedi.

"BELKİ DE ÖLMEK ÜZERE"

Ablasının mezuniyet balosuna dahi gitmediğini belirten genç, “Mezuniyet balosuna dahi gidemedi. Neden bir insan kaçırılsın. Umarım öyle bir şey olmamıştır. Aklıma başka bir şey getirmeye çalışıyorum. Kameralara falan baktık. Bir sonuca varamadık. Hayatının baharında bir insan belki de ölmek üzeredir. Araştırılsın bulunsun” açıklamasına yer verdi.

Çalışmaya giden 15 yaşındaki çocuk kayboldu Kars'ta bir mandırada çalışan 15 yaşındaki Rojhat Buldu, sabah saat 05:00 sularında kimseye haber vermeden iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

Sır gibi ortadan kaybolan genci 60 kişilik ekip arıyor Karabük'ün Eskipazar ilçesinde işe gitmek için evinden çıktıktan sonra sır gibi ortadan kaybolan 32 yaşındaki Hüseyin Zeren’i arama çalışmaları devam ederken, alan iz takip ve arama köpeğinin yanı sıra havadan da drone ile taranıyor.