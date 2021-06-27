Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facia İzmir'de yaşandı. Henüz nedeni bilinmeyen bir biçimde Çınartepe Mahallesi'ndeki bir evde patlama gerçekleşti. Alınan bilgilerde 5 kişinin yaralı olduğu öğrenildi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi'nde, Barış A'nın yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama esnasında Barış A. ağır yaralanırken, pencerelerden savrulan cam parçalarıyla sokaktan geçen Çağlar Ç. (45), Rüzgar Ç. (5), Ada Ç. (9) ve Elisa Ç. (7) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan Barış A'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"PATLAMANIN ETKİSİYLE METAL KORUMALAR BİLE FIRLAMIŞ"

Mahalle sakinlerinden Zifer Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış A'nın, bir gün önce ailesiyle tartıştığını iddia etti.

Büyük bir patlama sesi duyduklarını belirten Karataş, "Evde gaz kaçağı var. Daha sonra çakmak mı çakıyor bir şey mi ateşliyor. Daha sonra patlama meydana geliyor. Dışarıdan geçen 3 çocuk ve bir yetişkin de cam parçalarıyla yaralanıyor. Patlamanın etkisiyle camların üzerindeki metal korumalar bile fırlamış." dedi.

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