Covid - 19'la mücadele tüm hızı ile devam ederken normalleşme sürecine girmeye hazırlandığımız şu günlerde Ardahan'da bir köy vaka artışı nedeniyle karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar ise tamamı ile kapatıldı, işte detaylar... İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olmasından dolayı Gölebakan köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Film ekibinden 10 kişide Covid-19 çıktı! Tom Cruise, kendini iki hafta karantinaya aldı Ünlü aktör Tom Cruise, çekimleri devam eden Görevimiz Tehlike 7 setinde 10 kişinin koronavirüs pozitif çıkınca kendisini 2 haftalık karantinaya aldı.
Aşılılara da 14 gün karantina şartı Sağlık Bakanlığı, iki doz aşıyı yaptıranların da temaslı olması hâlinde 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi.
Koronavirüs nedeniyle bir köy daha karantinada! Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yer alan bir köy vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olmasından dolayı karantinaya alındı.
Covid - 19'la mücadele tüm hızı ile devam ederken normalleşme sürecine girmeye hazırlandığımız şu günlerde Ardahan'da bir köy vaka artışı nedeniyle karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar ise tamamı ile kapatıldı, işte detaylar... İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olmasından dolayı Gölebakan köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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