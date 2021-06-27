Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki falezlerin alt kısmına kurduğu çadırda yaşayan Bekir S. (30), denize çöp atan Özcan G. (30) ile Atilla A’yı (25) ikaz etti. Ardından tartışma yaşandı. İddiaya göre ikili, kendilerini uyaran şahsı darbetti. Bunun üzerine Bekir S, falçatayla Atilla A. ve Özcan G’yi boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan şahıslar, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden kendi imkânlarıyla çıkıp hastaneye gitti.

Antalya'da kız kavgası: Erkeklerden 'Kafasına vur' tezahüratı Antalya’nın turistik merkezi Kaleiçi’nde gece çıkan kavgada iki kız birbirine girdi. Kızları polis ekipleri ayırmakta zorluk çekerken, o sırada kavgayı izleyen erkekler, “Kafasına vur, kafasına vur” diyerek tezahüratta bulundu.

SUÇ ALETİ BULUNAMADI

Olayın yaşandığı bölgeye giden polis ekipler, zanlıyı kaldığı çadırda yakaladı. Aldığı darbeler sonrası yaralandığını belirten şahıs da hastaneye götürüldü. Öte yandan polis, falçatayı bulamadı.

Kuyumcuların sahte altın kavgası kamerada Kocaeli'nde bir kuyumcu, sattığı Reşat altının gerçek olmadığını iddia ettiği kuyumcu ile kavga etti. İkilinin yakınları da olaya dâhil olunca ortalık karıştı.