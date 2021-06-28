Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatil sezonunun da açılmasıyla birlikte turistlerin yoğunluk oluşturduğu Bodrum, Antalya gibi tatil beldelerindeki yeme-içme fiyatlarındaki artış tepkilere yol açıyor. Gaziantepli ustalar lahmacunun fiyatının tatil beldelerinde abartıldığını belirtiyor.

10 KAT FAZLA SATIYORLAR

30 yıldır lahmacun ustası olan Mehmet Şebci “Bodrum ve Antalya’da biz fiyatların abartıldığını düşünüyoruz. Burası Gaziantep, gastronominin başşehridir. Yarım metrenin üzerinde lahmacun yapıp 10 TL’ye satıyoruz ve helalinden de kazanıyoruz. Daha kanaatkâr olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Yaklaşık aynı maliyetlerde çalışmamıza rağmen bizim 5 katımıza 10 katımıza satıyorlar. Meslektaşlarımızı orantılı kâr marjlarıyla çalışmaya davet ediyoruz” diye konuştu. Şebci “En iyi lahmacun sadece bir ürünle sınırlandırılmaz. Bir zincirin halkaları gibidir. Doğru malzeme doğru işçilik” dedi.

Bu lahmacun obeziteye meydan okuyor Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nde yulaf unundan üretilen lahmacun zengin besin değerleri ve doyurucu olma özelliğiyle adeta obeziteye meydan okuyor.

Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı Sivas’ta bir lahmacun salonunun başlattığı ilginç kampanya lahmacun sevenlerin sınırlarını zorlamasına neden oldu, kimi müşteri bir oturuşta 10 kimisi ise 13 lahmacun yemeyi başardı.