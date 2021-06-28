Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın hava durumu raporunu yayınladı. 28 Haziran 2021 hava durumu nasıl olacak diye merakla bekleyenler için son dakika tahminleri açıklandı. Geçen haftayı oldukça sıcak geçiren İstanbul'da bu hafta da aynı gidişat sürecek. Sıcaklıklar 31-32 derece civarında seyrederken, Karadeniz Bölgesi'nde ve Trakya'da zaman zaman sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

28 HAZİRAN 2021 HAVA DURUMU

28 Haziran 2021 hava durumu değerlendirmelerine göre; Trakya, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ VE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığında bu hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında, Kıyı Ege, Marmara ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın ilk gününde sağanak yağışlar daha çok Trakya ve Karadeniz'de kendisini gösterecek. Bütün bir hafta boyunca Doğu Karadeniz'de etkisini göstermesi beklenen sağanak yağışlar salı günü Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde, cuma günü ise Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde de etkili olacak. Doğu illerinde ve Kıyı Ege'de ise sıcaklıklarda artış bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41