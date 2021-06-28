Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Emin Ertörer (17), Emre Karaca (15), Muhammet Demirel (15) ve Oğuzhan Sefa Koç (17) isimli gençler gördükleri düğün konvoyundan harçlık almak için gelin arabasının önünü kesti.

KONVOYUN ÖNÜ KESİLDİ DİYE SALDIRDILAR

Aracın önünden ayrılmayan gençler konvoydaki bir kişinin saldırısına uğradı. Gençlerden biri ağır yaralandı.

İddiaya göre, konvoydaki diğer kişiler de araçlarından inerek gençlere saldırdı.

Geleneği yaşatmak için konvoyun önüne kesen gençler hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan gençlerden birinin kafasına dört dikiş atıldı.

Neye uğradığını şaşıran gençler, kendilerini yaralayan kişilerden şikayetçi olabilmek için araç plakalarını cep telefonları ile görüntülemek isterken, bu kez de başka bir kişinin saldırısına uğradı.

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Saldırıya uğrayan Emin Ertörer, harçlık almak için aracın önünü kestiklerini aktararak, “Arkadaşlarla birlikte mesire alanında oturuyorduk. Eve gitmeye hazırlanırken gelin arabasını gördük. Bir kişi araçtan inip bana saldırdı. Arkadan birisi gelip kafama sert bir şekilde yumruk attı. Sonra diğerleri de araçtan inerek bize saldırdı." dedi.

Şikayetçi olabilmek için görüntü almaya çalıştıklarını belirten Ertörer, "Sonra bize tekrar saldırdılar. Oğuzhan arkadaşımız kafasından yaralandı. Böyle olacağını bilseydik adet demek aracın önünü kesmezdik. Bundan sonra da bir daha gelin arabasının önünü kesmeyiz” ifadelerini kullandı.

GÖZLERİNİ AMBULANSTA AÇABİLDİ

Oğuzhan Sefa koç isimli genç arkadaşlarına yardım etmek için yanlarına gittiğinde, uğradığı saldırı sonucu bayıldığını belirterek, “Kargaşayı görünce olay yerine gittim. Arkadaşlarımın darp edildiğini gördüm. Yanlarında beklerken üzerimize saldırdılar. Kafama bir şeyle vurdular. Dört dikiş atıldı. Gözümü açtığımda ambulanstaydım. Bayılmışım. Şikayette bulunduk” şeklinde konuştu.

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