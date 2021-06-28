Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta satışa çıkarılan 'kurt figürlü masa' görenleri şaşkına çevirirken, fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. Sivas'ta yaşayan Şentürk İyidoğan, Ordu'da kestikleri ceviz ağacında gördüğü figürle şaşkına döndü. Kestikleri ağaçta kurt figürü olduğunu fark eden İyidoğan, ağaçtan masa yapmaya karar verdi. Görenlerin dikkatini çeken kurt figürlü masa, 650 bin liradan satışa çıkarıldı.

"100 YILI AŞMASI GEREKİYOR"

"Böyle bir ağacın resim oluşturabilmesi için 100 yılı aşması gerekiyor" diyen İyidoğan, "Ordu yöresinde bulduğum bir ceviz ağacının içini açtığımız zaman içinden tam bir resim çıktı. Bizim eskilerimiz derdi ki 'ceviz resim çekiyor, özellikle yağmurlu günlerde'. Bunu ağacın içerisinde gördük, görür görmez ustalarımızla birlikte bunun bir kurt olduğunu anladık. Masanın ayaklarını da tamamen aynı ağaçtan yaptık ve çok büyük, keyifli bir çalışma oldu" dedi.

FİYATI 650 BİN LİRA

Ender objelerin değerinin farklı olduğunu ve bunun 100 yılda bir gelen bir obje olduğunu belirten İyidoğan, "Ben 30-40 yıldır ahşabın içinden böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle net bir resmin bir ağaçtan çıkması ayrı bir değerdir. Belki değeri daha düşüktür ama biz çalışmalarımıza yönelik öyle bir değer biçtik, 650 bin lira istiyoruz" diye konuştu.

İyidoğan, kurt resmini büro masası olarak tasarladıklarını ve masanın yapımının 6 ay sürdüğünü belirtti.

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