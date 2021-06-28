Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün Maltepe'de meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı, sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kavgada taraflar birbirine sandalyeler ve taburelerle saldırmaya başladı. Yola taşan kavgada uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte olan sürücüler kornalarına basarak kavga eden gruba tepki gösterdi.

Antalya'da kız kavgası: Erkeklerden 'Kafasına vur' tezahüratı Antalya’nın turistik merkezi Kaleiçi’nde gece çıkan kavgada iki kız birbirine girdi. Kızları polis ekipleri ayırmakta zorluk çekerken, o sırada kavgayı izleyen erkekler, “Kafasına vur, kafasına vur” diyerek tezahüratta bulundu.

Silahlı kavgada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki Sinan Karadeniz başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kürek saplı, bijon anahtarlı kavga pes dertirtti Antalya’nın iki farklı noktasında meydana gelen kürek saplı, tüfekli ve bijon anahtarlı kavgalar pes dedirtti.