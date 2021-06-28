Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde Ramazan Ceylan (44) ve yakınlarına ait 250 dekarlık arpa ekili tarlada yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm araziye yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye müdahale ederken, köy halkı da traktörlerle destek verdi. Uzun uğraşlar sonucunda güçlükle söndürülen yangında 250 dekarlık arazide ekili arpalar tamamen yanarak kül oldu.

'YANGINA SEBEBİYET VEREN UNSURLARA DİKKAT EDELİM'

Üzücü haberi alan Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak da yangın mahalline geldi. Koçak, 'Allah rızası için üreticilerimizin 1 yıl beklediği emeği boşa çıkarmamak için içtiğimiz sigaralara, yangına sebebiyet veren tüm unsurlara dikkat edelim. Şu anda 250 dekara yakın yanan ekinde üreticimizin 1 yıllık emeği, umudu boşa gitti.” dedi.

250 dekarlık arpası yanarak kül olan üretici Ramazan Ceylan ise, “Ekim ayında ekmiştik burayı. Hasat zamanı gelmişti. Komple 250 dekar yerimiz yandı. Sigaradan mı neden şu an belli değil. Valla devletimize sığınacağız işte. Devletimiz büyük bakalım. Her şeyi buraya bağlıydı. Çoluk çocuğun rızkı gitti. Borcumuz da var bankaya, tarım krediye var. Onları nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili inceleme ve araştırma başlatırken, savcılık tarafından da soruşturma başlatıldı.

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