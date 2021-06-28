Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil ve ilçelerinde geçici olarak motosiklet kullanmanın yasaklandığını söyledi.

Durum bazı Kabil sakinleri için sorun oluştursada bu konuda halkın güvenlik güçlerine destek olmasını beklediklerini ifade eden Aryen, yasağa uymayanların motosikletlerine el konulacağını belirtti.

Yasağın nedeni henüz açıklanmazken artan güvenlik tehditleri nedeniyle uygulamaya konulduğu tahmin ediliyor.

ÜLKEDE ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban, 21 Haziran'da da ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü, 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 45'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadar ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Kabil'de cuma namazı çıkışı patlama Kabil'de bir camiye yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Kabil'de okul yakınlarındaki patlamada ölü sayısı 50’ye yükseldi Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi.