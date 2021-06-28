Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangını saatler sonra kontrol altına alınmış, bir orman işçisi şehit olmuştu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkmış ve yerleşim yerleri ile turistik tesislere yakınlığıyla büyük korku yaşatmıştı. Aynı zamanda yangının yanıcı madde dolu tank ve depolara sıçramamış olması büyük bir şans olarak değerlendirilmişti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla ile çevre il ve ilçelerden destek için gelen 350 orman işçisi, itfaiye, polis, asker ve zabıta görevlileri, AFAD, AKUT, UMKE ve otellerde çalışan vatandaşlar yangınla mücadelede destek verdi. 11 yangın helikopteri, 38 arazöz, 2 dozer ve 20 su tankeri durmaksızın görev yaptı. Orman işçilerinden 34 yaşındaki Görkem Hasdemir şehit olurken, 2 orman işçisi hafif şekilde yaralandı. Yangınla ilgili olarak Marmaris Cumhuriyet savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ekiplerin büyük uğraşları sonucu saatler sonra söndürülen yangının bıraktığı tahribat drone ile havadan görüntülendi.

100 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında 100 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangından zarar gören alanın tekrar ağaçlandırılacağı belirtildi.

Marmaris'te orman yangını: 1 şehidimiz var Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangı çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir Orman Genel Müdürlüğü personelinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.