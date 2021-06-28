Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak köyünde ikamet eden Ergün Ayanoğlu, Karaburun Mahallesi'ndeki Tabaklar Deresi’nde koyunlarını yıkamak istedi.

KOYUNLARINI YIKAMAK İSTEDİ, BOĞULDU

Koyunlarını gölette yıkamaya başlayan Ayanoğlu, su debisinin yüksek olduğu noktada batmaya başladı.

Ayanoğlu’nun suda kaybolduğunu gören ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KÖYLÜLER YARDIMA KOŞTU

Bu arada ailesi tarafından olay yerine çağrılan köylüler, suya girip Ayanoğlu’nu sudan çıkardı.

Ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayanoğlu’nun öldüğü belirlendi.

Ayanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adlî Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir ailenin en acı anı: 2 yaşındaki oğulları gözlerinin önünde boğuldu Manisa’nın Alaşehir ilçesinde elim bir olay yaşandı. 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.

Yardım etmek isterken, kendi boğuldu Hatay'da 19 yaşındaki lise öğrencisi boğulmak üzere olan iki kişiye yardım etmek isterken girdiği suda akıntıya kapılarak boğulup hayatını kaybetti.