Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele sürüyor. Son olarak 5 ayrı noktada oksijen verme çalışmalarına başlanmıştı. Bakan Kurum, son bilgileri aktararak, "Bu çerçevede Körfez'de 4, Pendik marinada 1 olmak üzere 5 noktada denizin daha fazla oksijen alabilmesine imkan sağlayacak adımlarımızı attık" dedi.



"14 MİLYON LİRA İDARİ CEZA UYGULANDI"

Bugüne kadar yaklaşık 7 bin denetimin yapıldığını aktaran Kurum, "Bu çerçevede 14 milyon lira idari para cezası uyguladık ve toplamda 26 işletmeye men cezası verdik. İşletmeleri bu noktada denetleyerek Marmara'mızı korumak adına adımlarımızı atıyoruz. Yalova'da 3, Balıkesir'de 5, Tekirdağ'da 12, Kocaeli'de 1 ve İstanbul'da 5 işletme olmak üzere toplam 26 tesisin işletmesini kapatma cezası vermek suretiyle denetimlerimizi yaptık" diye konuştu.

Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki temizlik çalışmalarında 20. günün geride kaldığını hatırlatarak, şöyle devam etti: Toplamda 475 noktada 7 ilimizde müsilajla ilgili temizlik çalışmalarımız da devam ediyor ve 20 günlük sürede toplamda yaklaşık 7 bin 932 metreküp müsilajın temizlenerek bertarafını sağladık. Yine 22 maddelik eylem planı çerçevesinde akademisyenlerimizle, bilim insanlarımızla birlikte adımlarımızı hayata geçiriyoruz. Meclis'te atık su arıtma tesislerinin, yine çevre yatırımlarının yap-işlet-devret modeliyle yapılabilmesine imkan sağlayacak bir düzenlemeyi Meclisimizle birlikte çalıştık. İnşallah bu hafta Meclisimizde, değerli vekillerimizle bu görüşmeleri yapmak suretiyle bu noktada belediyelerimizin kısa vadede bu yatırımlarını yapmasına imkan sağlayacak adımları atıyoruz.

"HER ŞEY PLANLADIĞIMIZ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"

"Her şey planladığımız şekilde yürütülüyor. Bilim adamlarımızla birlikte gerek biyolojik gerek teknik çalışmaları yürütüyoruz" diyen Bakan Kurum, "Bu kapsamda organik bakteriler üzerindeki çalışmamız İstanbul Üniversitemizle devam ediyor. Marmara Denizi'nde 5 ayrı noktada oksijen verme çalışmalarımızı 1 hafta önce başlatmıştık. Bu çerçevede Körfez'de 4, Pendik marinada 1 olmak üzere 5 noktada denizin daha fazla oksijen alabilmesine imkan sağlayacak adımlarımızı da attık. Bu çalışmaları da takip ediyoruz. Bir taraftan temizlik yapıyoruz, bir taraftan denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Bir taraftan kısa vadede atılacak adımları atmaya çalışıyor ve uzun vadede yapılacak planlamalar çerçevesinde Marmara'mızı inşallah dünden daha iyi bir hale getirecek adımları da atmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor.