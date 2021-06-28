Olay, ilçeye bağlı Yukarı Beşkız köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kocabaş (20) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Devrilen traktörün altında kalan talihsiz genç hayatını kaybetti. Kocabaş’ın cansız bedeni Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Malatya’da, kullandığı traktörün altında kalan şahıs üm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Feci olay! Traktörün üzerinde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti Manisa'da 61 yaşındaki çiftçi, traktörün üzerinde kalp kirizi geçirerek yere düştü. Traktörün iki teker arasına sıkışan adam olay yerinde hayatını kaybetti.
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Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Yukarı Beşkız köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kocabaş (20) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaynak: İHA
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