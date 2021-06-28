Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde Denizli - Ödemiş yolu üzerinde meydana geldi.

İddialara göre, Mustafa Dal (70) idaresindeki traktör, hızla yan yoldan ana caddeye çıktı.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU

Bu sırada, Kaymakçı istikametinden Ödemiş'e seyir halinde olan Bilal G. idaresindeki minibüs, traktöre çarpmamak için hafif manevra yaptı.

Manevra yapan minibüse arkadan gelen hafif ticari araç çarparken, savrulan minibüs önündeki traktöre çarptı.

Çarpışmayla beraber traktörün ön sol tekerleği yerinden çıktı ve dengesini kaybeden traktör şoförü Mustafa Dal, yola savrularak ağır yaralandı.

TARIM İŞÇİLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, kazada ağır yaralandığı belirlenen traktör sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Bilal G. ve araçta bulunan 17 mevsimlik tarım işçisi, adeta kazada ölümde döndü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan traktör sürücüsü Mustafa Dal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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