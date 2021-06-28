Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kepez ilçesinde halasından evine yürüyerek dönmek üzere yola çıkan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik'ten 3 gündür haber alınamıyordu. Bir televizyon yayınına telefonla bağlanan kişi, Altıngeyik'i yolda ağlarken bulduğunu ve evinde misafir ettiğini söyledi.

"DUYGU BENİM YANIMDA"

Genç kızın kardeşi Mehmet Altıngeyik, bugün bir televizyon programına katıldı. Bu sırada programı arayan bir seyirci, Duygu’nun kendisinin yanında olduğunu söyleyerek, "Yolda giderken gördüm, saat 01.00 sularında. Ağlayarak yanımdan geçti ben de merak ettim, ne oldu diye gittim sordum. 'Gururum incindi, arkamda durması gereken insanlar arkamda durmadı, kimse beni sevmiyor' dedi. Sen benim misafirim olacaksın dedim. Cuma gününden bu yana benim yanımda kalıyor" diye konuştu.

"AİLEM ARKAMDA DURMADI, ÇIKIP GİTTİM"

24 yaşındaki yeni mezun Doktor Duygu Eda Altıngeyik, daha sonra Müge Anlı ile telefonda konuştu. Kuzeniyle kavga ettiklerini belirten Duygu, "Ailem beni sevmiyor. Kimse o kavgada arkamda durmadı. Erkek kardeşim 'iyi olmuş' dedi. Ben de gurur yaptım ve evden çıkıp gittim" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı, "Kızım böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu, ailesini bu kadar endişe içinde bırakır mı? Bak kaç yaşındasın sen? Kimi cezalandırıyorsun?" diye sordu. Doktor Duygu Eda ise "Ben çok gururlu bir insanım. Ailemin o kavgada benim arkamda durması, bana destek çıkması gerekirdi. O kızgınlık ve gururla çıktım gittim. Gece yarısını başıma ne gelir diye düşünmedim. Her şeyi göze aldım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Mahallede bulunan halasından eve yürüyerek dönmek isteyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik (24), eve dönmedi. Durumdan şüphelenen ailesi gideceği güzergahları kontrol etti. Yapılan kontrollerde bir ize rastlanmadı. Bunun üzerine aile, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Herkes onu arıyor! Genç doktordan haber alınamıyor Antalya'da halasından çıkıp evine gitmek üzere yola çıkan genç doktor Eda Altıngeyik, 48 saattir ortada yok. Ailesinin yaşamından endişe ettiği genç kadın her yerde aranıyor.