Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçerisinde 4 arkadaşın bulunduğu ve piknikten döndükleri iddia edilen Emircan A. idaresinde ki kamyonet, Çayla Mahallesi girişinde virajı alamayarak önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından bir evin duvarına çarptı.

YARALILAR VAR

Kazada kamyonet sürücüsü Emircan A. ve araçta bulunan arkadaşları Yiğit S., Şevval Ç. ve Aybüke B. yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen elektrik bakım personeli tarafından olay yeri güvenliği için direkteki elektrik kesilirken, jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesinde kamyonet sürücüsü Emircan A.’nın 252 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.