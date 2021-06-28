Ankara Sincan'da meydana gelen olayda kaldırımın yanındaki boş alana park etmek için geri manevra yapan otobüs 90 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 C 62490 plakalı servis otobüsü, Sincan'da Destek Sokak ile Plevne Sokak kesişiminde yer alan kaldırımın yanındaki boş alana park etmek için geri manevra yaptı. O esnada sürücünün fark etmediği Hasan Uçar otobüsün altında kaldı. Aracın altında sürüklenen Uçar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Uçar'ın cesedi morga kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kullandığı traktörün altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Denizli'de 62 yaşındaki çiftçi, tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaşlı adamı ellerini bantlayarak öldüren 5 kişi tutuklandı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 85 yaşındaki adamı evinde ellerini bantladıktan sonra öldüren 5 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
90 yaşındaki adam manevra yapan otobüsün altında can verdi
Ankara'da feci bir olay yaşandı, manevra yapan otobüsün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Ankara Sincan'da meydana gelen olayda kaldırımın yanındaki boş alana park etmek için geri manevra yapan otobüs 90 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 C 62490 plakalı servis otobüsü, Sincan'da Destek Sokak ile Plevne Sokak kesişiminde yer alan kaldırımın yanındaki boş alana park etmek için geri manevra yaptı. O esnada sürücünün fark etmediği Hasan Uçar otobüsün altında kaldı. Aracın altında sürüklenen Uçar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
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