Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç olay akşam saat 18.30 sularında Güngören Güneştepe Mahallesi'nde 3 katlı binada yaşandı. Yaya ve araç trafiğinin fazla olduğu yoldaki binada yaşanan balkon çökmesi olayında facianın eşiğinden dönüldü. Binanın üst katındaki dairenin balkonu çöktü, olaydan saniyeler önce caddeden geçen anne ve çocukları ise saniyelerle kurtuldu. O anlar kameralara da yansıdı.

Muhtar da olaydan 2 dakika önce o caddeden geçmiş

Güneştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Ceyhan, “Eski bir bina kendi kendine çöktü. Kentsel dönüşüm olması şart. Bir mahalle muhtarı olarak yetkililerden rica ediyorum. İki dakika önce ben geçtim, ondan sonra bu oldu. Şu anda yaralı falan yok, Allah’a şükür bir sıkıntı yok. İstanbul’da kentsel dönüşüm olması şart. Bina boşaltıldı, belediye tarafından mühürlendi. İtfaiye falan geldi, bütün müdahale yapıldı” dedi.



O anlar kameralara da yansıdı

Güngören’de balkondaki çökme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya trafiğinin olduğu cadde üzerinde bir annenin çocuğuyla birlikte geçtikten saniyeler sonra balkondan molozların yola düştüğü görülüyor.



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