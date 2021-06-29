Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Merter’de geçtiğimiz ay metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer, yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı.

Aynı genç bu kez de arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı. Arkadaşı ile birlikte Cebeci otobüs durağına gelen genç, otobüsün üzerine tırmandı. Genç ardından otobüsün üstünde yatarak gizlendikten sonra hareket etmesini bekledi.

OTOBÜSÜN ÜSTÜNDE 12 DURAK GİTTİ

Kendi hayatını ve otobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, hareket eden otobüsün üstünde 12 durak boyunca yolculuk yaptı.

O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu otobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç Mescid-i Selam durağında otobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı.

Gencin tehlikeli yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti. Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

Metrobüsün üstünde yolculuk yaptı, "Takipçilerim istedi" dedi İstanbul'da bir genç, beğeni uğruna metrobüsün üstünde yolculuk etti. Korku dolu anlar yürekleri ağza getirdi.

Metrobüsün üzerinde yatarak 5 durak gitti İstanbul'da adrenalin tutkunu bir genç, Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak Edirnekapı'ya kadar yolculuk yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan gencin yaptığı 'bu kadarına da pes' dedirtti.