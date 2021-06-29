Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki faciasında hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün artarken, bunun yanı sıra şu ana kadar sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan polis ekipleri de sahte alkollerin satıldığı depo ve büfelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

İÇKİLERİ BULGARİSTAN'DAN ALMIŞ

Polisin operasyonunda bir depodan yaklaşık 177 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan M.D.'nin ifadesinde, alkolü Bulgaristan'da tanımadığı bir kişiden aldığını itiraf ettiği belirtildi.

Sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi.

Sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı artıyor Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 13 kişinin zehirlenmesine ve 1 kişinin ölümüne sebep olan sahte içkilerin ele geçirildiği anlar ortaya çıktı. Ayrıca bu sabah 1 kişi daha sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

104 litre sahte içki ele geçirildi Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 104 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.