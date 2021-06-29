Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSKİ son dakika açıklaması ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 3 ilçede su kesintisi uygulanacağını duyurdu. 30 Haziran su kesintisi Maltepe, Sultanbeyli ile Sancaktepe ilçelerinde 16 saat süreyle uygulanacak.

30 HAZİRAN İSKİ SU KESİNTİSİ (SULAR NE ZAMAN GELECEK)

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler şöyle:

Sultanbeyli'nin tüm mahalleleri

Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri

Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi

Ömerli Barajı'nda korkutan iddia: Ölen balıklar toprağa gömülüyor İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan Ömerli Barajı'ndaki ölü balıkların, İSKİ ekipleri tarafından iş makineleri ile alınarak baraj yakınlarında bulunan toprak alana gömüldüğü iddia edildi.