Haziran ayının son günlerinde adeta kış Ardahan'a geri geldi! Öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar yollarda kaldı.
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde dolunun şiddeti araç içerisinden görüntülendi. Çıldır'ın Beyratun köyü yolunda kalan araçlar uzun süre dolunun bitmesini bekledi.
Kars'ın yüksek kesimleri beyaza büründü Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars’ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.