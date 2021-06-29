Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de bir havacılık şirketine ait cesna tipi eğitim uçağı sabah 06.45 sıralarında eğitim amacıyla Cengiz Topal Havalimanı'ndan havalandı. Öğle saatlerinde geri dönen uçaktakiler, Kocaeli'de öğrenci değiştirdikten sonra tekrar kalktı.

MOTOR ARIZALANDI

Uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun yakıt ikmali için saat 15.00 sıralarında Yunuseli Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak uçakta yaşanan motor arızası sebebiyle uçak havalimanı karşısındaki armut bahçesine mecburi iniş yaptı.

KAZA UCUZ ATLATILDI

Uçak kaza kırıma uğrarken, pilot ve yanındaki bayan öğrenci hafif sıyrıklarla kazayı atlattılar. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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