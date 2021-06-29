Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Antalya'da yaşandı. Sahip oldukları kolejle alakalı davalık olan iki şahıstan avukat olan kişi mahkemede okulunu savundu. Mahkemeden istenen sonucun çıkmamasının ardından diğer ortak çileden çıkarak avukat olan ortağını vurdu.

"BİZİ İYİ SAVUNAMADIN"

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeolaba Mahallesi 2173 Sokak üzerinde bulunan bir kolejde saat 16.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul yöneticisi Bilal K. ve avukat ortağı Semih G. okul ile ilgili görülen bir davanın ardından görüşme kararı aldı. İkili okulda odalarında buluştuktan bir süre sonra tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, burada Bilal K., Semih G.'ye yönelik olarak “Bizi iyi savunamadın. Bu yüzden davayı kaybettik” diyerek yanında bulunan tabanca ile ayağına ateş etti.

KAÇTIKTAN BİR SÜRE SONRA TESLİM OLDU

Silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede okulun girişinde bir adet boş kovan bulundu. Toplanan deliller incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan olay yerinden kaçan Bilal K.'nin bir süre sonra en yakın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme devam ediyor.

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