Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay Bursa'da meydana geldi. Sokakta gürültü yaptıkları iddiasıyla komşularını suyla ıslatan kadın, hızına alamayıp şahıslarla kavga etmeye gitti. Tartıştığı şahıslardan birini bıçaklayan kadın ölümüne sebep oldu.

KOMŞUSUNU DEFALARCA KEZ BIÇAKLADI

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi'ye bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Canan K. (48), karşı komşusu Kenan Ateş'in (48) ailesini, sokakta oturarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle su dökerek ıslattı. Bunun üzerine Kenan Ateş, Canan K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden bıçak alarak sokağa inen Canan K., Kenan Ateş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ateş'i özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Kenan Ateş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Canan K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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