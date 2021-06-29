Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Diyarbakır'da meydana geldi. Pazarcılar ve kıraathane işletmecileri arasında çıkan tartışma şiddetlenerek büyüdü. Silahların ve sopaların kullanıldığı kavga 1 kişinin ölümü, 15 kişinin de yaralanması ile sonuçlandı.

ÇOCUKLAR NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Salı Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcılar ve kıraathane işletmecileri arasında çocukların kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda İsa Hekim isimli bir kişi hayatını kaybederken 5’i ağır 15 kişi yaralandı.

OLAY YERİ VE HASTANE ÇEVRESİNE ETTEN DUVAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, polis olay yeri ve hastane çevresine güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü.

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