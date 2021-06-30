Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'na bir aydan az bir süre kala vatandaşların kurbanlıklara ilgisi artış göstermeye devam ediyor.

TAM 1.3 TON

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan İnceğiz Mahallesi’ndeki bir çiftlikte bulunan ‘Tosun’ isimli boğa 1 ton 300 kilogramlık ağırlığı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İnceğiz Köyü'nde yaşayan 27 yaşındaki genç çiftçi Aytaç Oruç, doğal besinlerle beslediği 1 ton 300 kilogramlık hayvanının kurban bayramına sayılı günler kala satışa çıkardığını ve 58 bin liraya alıcı beklediğini söyledi.

FİYATI 58 BİN LİRA

Genç çiftçi Oruç, “Tosun isimli danamız 3 yaşındadır. Doğal ortamlarda doğal bir şekilde beslenmektedir." dedi.

Ağrılığının 1.3 ton olduğunu aktaran Oruç, "58 bin liraya müşterilerini beklemektedir. Alan kişiye hayırlı olması dileğiyle.” açıklamasını yaptı.

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Bütçelerine göre kurbanlıkları inceleyen vatandaşlar, kurbanlık seçimi yaparken nelere dikkat etmeli? Büyükbaş hayvanlarda özellikle ön dişlerine bakıldığını belirten Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Bunun haricinde dış görünüşünde hayvanın herhangi bir uzvunda eksik olmamalı" uyarısında bulundu.

Kurban bağışları Afrika’daki yetimlere ulaşıyor Türkiye’den gönderilecek Kurban bağışları Afrika’daki mülteci kamplarında kalan yetimlere ulaştırılacak.