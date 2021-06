Türkiye Gazetesi

Acı olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde meydana geldi.

BABA, OĞLUNA KENDİNİ SİPER ETTİ

Otomobille Çukurova Caddesi’ne gelen 16 yaşındaki İ.T., iş yerinin önünde oğlu Müslüm Ok (25) ile oturan Mustafa Ok’a (56) tabancayla ateş açtı. Durumu fark eden baba Ok, oğluna kendini siper etti. Silahtan çıkan kurşunun sol koltuk altına isabet ettiği Ok, kanlar içerisinde yere yığılırken, İ.T. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ok, ambulansla götürüldüğü Yüreğir Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKANDIĞI EVDE YAKALADI

Soruşturma kapsamında cinayetin, iki ailenin mahalledeki satılık bir evi ve arsayı almak istemesi sonucu işlendiği ortaya çıktı. Mustafa Ok’un söz konusu evi satın alması üzerine husumetin başladığı, İ.T.’nin de pompalı tüfekle Ok ailesinin evine gittiği ancak akrabalarının kendisini engellediği öğrenildi. Olay günü de İ.T.’nin, kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla cinayeti işlediği belirlendi. Şüphelinin izini süren polis, İ.T. ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası İsmail T.’yi (42) saklandığı evde yakaladı.

ŞÜPHELİ CİNAYETİ KABUL ETTİ

Emniyete götürülen şüpheli İ.T., ifadesinde, cinayeti kabul ederken, “Amcamın almak istediği evi alınca, aramızda husumet başladı. Olay günü geçmişten beri sevmediğim Müslüm’ü iş yerlerinin önünde otururken gördüm. Silahı ona doğrultup, gözlerimi kapatıp 3 el ateş ettim. Gözümü açtığımda babasının Müslüm’e siper olduğunu gördüm. Sonrasında da olay yerinden kaçtım” dedi.



MÜSLÜM OK, CİNAYETİ AMCAM AZMETTİRDİ!

Hayatını kaybeden Mustafa Ok’un oğlu Müslüm Ok ise İ.T.’nin cinayet işleyebilecek biri olmadığını, onu amcasının azmettirdiğini öne sürdü. Amca İsmail T. ise İstanbul’da yaşadığını, cinayetle bir ilgisinin olmadığını, olay olduktan sonra Adana’ya geldiğini belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amcası İsmail T. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



