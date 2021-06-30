Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 26 Ocak günü saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddialara göre, Uğur Biroğlu, kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti. Biroğlu daha sonrasında konfeksiyonda çalışan ağabeyi Mesut Biroğlu'yu (50) ardından ise annesi Şükran Biroğlu'yu (70) koli bandıyla boğarak öldürdü. Annesini ve ağabeyini öldüren Biroğlu, bir süre sonra kendisini polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Uğur Biroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, sanık Biroğlu’nun ‘canavarca hisle alt veya üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Biroğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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