Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas merkezde bahçede oyun oynayan çocukların otların arasında örümcek buldu. Örümceğin insan yüzlü örümcek olduğunu anlayan çocuklar alıp hemen kavanoza kayarak et ve kıyma ile besledi.

“BİRAZ KORKTUK’’

Tuğba Canpolat, “Biz dışarıdaydık çocuklarımızla birlikte. Dikkatimizi çekti ve sonra alıp kavanozun içine koyduk. Dikkatlice baktık ve baktığımızda zaten anlaşılıyordu. Biraz koktuk. Geçen gün haberlerde duymuştuk 6’ncısı görüldü 7’ncisi görüldü gibi. Bizde bunu bulduk. Çocuklarında bayağı bir ilgisini çekti. Kıyma ve et ile besledik. Bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililere soruyoruz ne yapmalıyız diye. Çocuklar açısından da endişeleniyoruz. Zararlı mıdır zehirli midir?’’ dedi.



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