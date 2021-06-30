Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 28 Haziran tarihinde İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre 16.00 sıralarında aile sağlığı merkezine gelen ve ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisi, aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi.

PERSONELİ GÖRMESİNE RAĞMEN ÇALDI

Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı kollayan şahıs, içeriye girerek 1 flakon (6 kişilik doz) koronavirüs aşısını çaldı. Zanlının koridorda beklemesi ve aşı odasına girip çıkması ise sağlık merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının odadan çıkarken, aile sağlığı merkezinde görev yapan kadın personel ile göz göze geldiği görüldü.

Olayın ardından ekipler detaylı çalışma başlattı. Bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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