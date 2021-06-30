Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine tatile torunlarını beraberinde getiren Salise Kalebaş (59) hayatının şokunu yaşadı.

Çocukların elinde lavabo açıcı maddeyi gören Kalebaş, sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 ekipleri tarafından Niksar’da yapılan ilk kontrollerin ardından çocuklar Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine sevk edildi. Y. E.Ç. (5), H.Ç. (6), U.E.K. (4), M.A.K. (7) ve Y.K. (9) yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

ŞEKER SANARAK AĞIZLARINA ALMIŞLAR

Kızı ve oğlunun çocuklarına bakan Salise Kalebaş, çocukların poşet içerisinde bulunan lavabo açıcıyı şeker sanarak ağızlarına almış olduklarını ifade ederek, “Çocuklar bu minik top şeklindeki lavabo açıcıdan ağızlarına birer ikişer tane almışlar. Ama bize ‘ağzımızı biber yaktı’ dediler. Sonra kız çocuklarından birisi ne yediklerini bana gösterince lavabo açıcı olduğunu anladım” dedi.

DİLLERİ YANDI

Kalebaş, ailelerin çocuklarını biran olsun gözünün önünden ayırmaması tavsiyesinde bulunarak, “Çocuklara çok sahip çıkmaları, dikkatli olmaları lazım. Çünkü ben gözümden kaçırdım, onlarda kaçırmasınlar” diye konuştu.



Kız çocuklarından Y.K (9) evin alt katında kavanozda bulunan lavabo açıcı maddeye şeker sandıklarını ifade ederek, “Şeker sandılar ağızlarına aldılar, bende elime aldım baktım. Elimi yaktı attım” dedi. 7 yaşındaki M.A.K ise şeker sandığı maddeyi ağzına aldığını, dilinin yandığını kaydetti.

Lavabo açıcı patladı 1,5 milyon lira istedi İstanbul Beyoğlu ilçesi Cihangir semtinde yaşayan Özlem Atay, 15 Mayıs’ta tıkanan lavaboya ünlü bir temizlik firmasına ait lavabo açıcıyı döktü. Ardından üzerine sıcak su ekledi. Bu esnada patlama meydana geldi.

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