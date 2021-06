Türkiye Gazetesi

Koronavirüs pandemisi çayı ile gündeme gelen zeytin yaprağı üzerinde yaklaşık 10 yıldır çalışma yaptıklarını kaydeden HBX BAP Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık, sadece 19 milyon zeytin ağacı varlığına sahip Aydın’da atık olarak görülen ve temizliği için de ciddi masraf edilen zeytin yapraklarının gübreleştirilip ekonomiye kazandırılırması halinde hem çevrenin korunacağını hem de milli ekonomiye ciddi katkı sağlanacağını söyledi.

Aydın başta olmak üzere İstanbul ve Türki Cumhuriyetleri ile ortak çalışmalar yürüten ve 13 yıldan buna birçok devlet ve vakıf üniversiteleri ile iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Karya Farma HBX AR-GE son buluşu ile tarıma ve milli ekonomiye dokundu.

GÜBRE MALİYETLERİ DÜŞECEK

Bugün tarımsal üretimde en büyük maliyet olan gübre giderinin bu yöntemle düşürülebileceğini belirten Başlık, “Çalışmalarımızı ADÜ Teknokent’te de sürdürüyoruz. Antioksidan, oleuropein, flavon, fenolik bileşikler içeren zeytin yaprağının henüz değeri bilinmemektedir." dedi.

"Zeytin yaprağı hidrojen peroksit dediğimiz DNA'ya zarar veren bileşeni yok eder." diyen Başlık, "Türkiye'de her yıl ortalama 1 milyon ton zeytin yaprağının budama sonrası atıldığını veya yakılarak imha edildiğini göz önüne alırsak bu projenin önemi iyice anlaşılmış olacaktır. Antik çağlarda yaşayan insanların vazgeçilmez fayda sağladığı zeytin yaprağı ve incir yaprağı özel işlemler sonrası organik gübre olarak ülkemiz ekonomisine büyük yaralar sağlayacağına ümit ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

ZEYTİN YAPRAĞININ FAYDALARI SAY SAY BİTMİYOR

Zeytin yaprağında su, selüloz, fosfor, kükürt, klor, magnezyum, C, E vitaminleri, tanen, reçine, uçucu yağlar ve organik asitler ihtiva ettiğini kaydeden Başlık, “TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaklaşık incir ağacı sayısı 10 milyondan fazladır. 1 milyona yakında meyve vermeyen ağaç bulunmaktadır. İncir meyvesi hasat sonrası ağaçta bulunan yapraklar hiç bir değerlendirme yapılmadan kaybolup gitmektedir. Hedefimiz atık olarak görülen bu yapraklardan faydalanılmasını sağlayıp milli ekonomiye de katkı sunmak.” dedi.

