Elim vaka ilçeye bağlı Budak Mahallesi'nde gerçekleşti. Şehirde ikamet eden 22 yaşındaki Yunus Emre Yalçın, arkadaşlarıyla birlikte poligona gitti. Yalçın, namlu kendisin doğruyken yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastı. Vücuduna mermi isabet eden genç, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Yalçın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Cinayet şüphelisi koca: 'Ne öldürmesi, eşim kendini öldürdü' Eskişehir’de, dün sabah saatlerinde ‘kıskançlık’ iddiasıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.’yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen cinayet şüphelisi Ferhat F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı Ferhat F. adliye girişinde basın mensuplarına, "Ne öldürmesi, eşim kendini öldürdü” dedi.
Tüfeğini temizlerken kazara kendini öldürdü Adıyaman’da bir kişi, pompalı tüfeği temizlediği sırada kazara kendini vurarak hayatını kaybetti.
Atış poligonu yerine kendisini vurdu
Gaziantep Şehitkamil'deki özel bir atış poligonunda korku dolu anlar yaşandı. Kazara kendini vuran genç, canından oldu.
Elim vaka ilçeye bağlı Budak Mahallesi'nde gerçekleşti. Şehirde ikamet eden 22 yaşındaki Yunus Emre Yalçın, arkadaşlarıyla birlikte poligona gitti. Yalçın, namlu kendisin doğruyken yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastı. Vücuduna mermi isabet eden genç, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Yalçın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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