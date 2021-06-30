Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyşehir Milli Park Şefliğine, Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içerisinde endemik olarak bulunan göl soğanı söküldüğü yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye ekip yönlendirildi. Ekipler, yaklaşık 1.300 kök göl soğanı söken bir kişiyi suç üstü yakaladı. Şahsa 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 80.465 TL ceza uygulandı. Şahsın sökmüş olduğu göl soğanları ise tekrar aynı alanda toprağa ekildi.



Terkos Gölü’nde yasa dışı balık avına 14 bin lira ceza Terkos Gölü’nde balıkların üreme alanlarına geçiş güzergahlarını kapatarak yasa dışı avcılık yapan 8 kişiye toplam 14 bin 832 TL idari para cezası uygulandı.



