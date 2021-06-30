Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Aracı yol kenarına park eden sürücü, kaputu açtığında alevlerin çıktığını gördü. Kısa sürede büyüyen yangın aracın diğer kısımlarına da sıçradı.

GÖZÜ ÖNÜNDE KÜLE DÖNDÜ

Yoldan geçen diğer sürücüler alev topuna dönen araca müdahale edemedi. Araç herkesin gözü önünde yanarak küle döndü.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sıcaklıkların 3-5 derece artması bekleniyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Kocaeli'de alevler geceyi aydınlattı İzmit'te 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın başka binalara da sıçrayınca mahalleli sokağa döküldü.