Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Serintepe Mahallesi'ndeki Yayla Camii'nden çıkan 72 yaşındaki Fahrettin Y, 80 yaşındaki M.Y'nin silahlı saldırısına uğradı. Karnından vurulan Fahri Y, olay yerinde can verdi. Zanlı ise olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik önlemi alarak saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. M.Y, polis ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Ayşe Tuba Aslan cinayetinde sarsıcı gelişme Eski eşi tarafından katledilen Ayşe Tuba Aslan cinayetinde, zanlıya haksız tahrik indirimi uygulayarak 24 yıl hapis cezasına çarptırılması sağlandı.

VURULUNCA CAMİNİN İÇİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

Bu arada, olay caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bastonlu bir kişi camiye giriyor ve belindeki tabancayı elini atıyor. Bir başka kamera açısından ise Fahri Y. camiden çıkarken merdivenlerde duruyor. Karnından vurulduğu hâlde camiye doğru hareket ediyor ve yere yığılıyor.

Manisa'da kadın cinayeti! 2 çocuğunun annesini öldürdü Son kadın cinayeti haberi Manisa'dan geldi. 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Sadriye Şen kendinden 17 yaş büyük kocası tarafından vurularak öldürüldü.



Büyükçekmece’de cinayet: 1’i kadın 2 kişi öldürüldü Büyükçekmece’de sokakta kız arkadaşıyla birlikte yürüyen Gökhan Denli, silahlı saldırıya uğradı. Denli olay yerinde hayatını kaybederken, arabaya bindirilen kız arkadaşı da kısa bir süre sonra öldürülerek yolun kenarına bırakıldı. Öldürülen kadının son anları güvenlik kameralarına yansıdı.