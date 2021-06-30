Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta bir site içerisindeki bir binada yaşanan olayda 12 yaşında olduğu öğrenilen Lily Cihan isimli çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle 8. kattan düştü. Feci olaya şahit olan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaptıkları ilk kontrolde Lily Cihan isimli kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük kızın cesedi morga kaldırıldı.

LGS'de iyi bir puan almıştı

Site içerisinde polis ekiplerini karşılayan Yeni Zelandalı baba David James Gıbbens'ın ifadesinde kızının LGS sınavına girdiğini, iyi bir puan aldığını ve psikolojik sorununun bulunmadığını söylediği öğrenildi.



Balkondan düştü sanılıyordu... Korkunç gerçek Kayseri'de geçen sene, balkondan kazara düşerek öldüğü sanılan kişinin, hasmı tarafından balkondan atıldığı ortaya çıktı.



3 yaşındaki çocuk 3’ncü kattaki balkondan düştü Erzincan’da 3 yaşındaki çocuk apartmanın üçüncü katında bulunan balkondan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sadece kolunun kırıldığı belirlendi.