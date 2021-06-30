Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcak hava nedeniyle bunalarak serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emre Tutan bir anda gözden kayboldu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin Tutan'ın denizde kaybolduğunu fark etmesi üzerine kolluk kuvvetlerine haber verildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Tutan denizden çıkartılarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki kız öldü Yaz ayları geldi aman dikkat! Serinlemek için baraja girmeyi tercih edip canından olanların sayısı artıyor. Bir haber de Hatay'dan geldi, 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ölüm, serinlemek için sığındığı duvarın gölgesinde yakaladı Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaş serinlemek üzere duvarın gölgesine oturdu. O esnada yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü talihsiz adamın bulunduğu yöne doğru çarptı. Duvarla araç arasında sıkışıp kalan adam feci şekilde hayatını kaybetti.